Matthew McConaughey, favorito para ser el próximo gobernador de Texas según las encuestas

La idea de que Matthew McConaughey se convierta en el próximo gobernador de Texas lleva años rondando la cabeza del actor. Y ahora podría convertirse en realidad.

Y es que según una nueva encuesta el actor derrotaría al actual gobernador de Texas Greg Abbott, del partido republicano, o al candidato demócrata Beto O'Rourke en una hipotética carrera si finalmente se postulara para gobernador en 2022.

Dicha encuesta, realizada por Dallas Morning News y la Universidad de Texas Tyler, da por tanto como ganador a Matthew McConaughey.

El 40% de los votantes, incluido el 49% de los demócratas y el 32% de los republicanos, dijeron que quieren que McConaughey se postule para gobernador, el 33% dijo que preferían que no se postulara y el 27% han expresado que no les importa si lo hace o no.

En el escenario en el que McConaughey se presentara al cargo, los votantes preferían al actor ganador del Oscar sobre Abbott y O'Rourke, según los resultados. La estrella de 52 años ha estado barajando la idea de postularse para un cargo desde marzo. No está claro si McConaughey se postularía como demócrata, republicano o independiente.

La encuesta se llevó a cabo en todo el estado entre 1.106 votantes registrados del 9 al 16 de noviembre.

Seguro que te interesa:

El espiritual momento que Matthew McConaughey vivió en el nacimiento de su hijo mayor y fue decisivo para el pequeño