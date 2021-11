Durante muchos meses Matthew McConaughey parecía que lo tenía todo para entrar en el mundo de la política. Esto no es algo extraño, puesto que ya hemos visto a otros actores entrar de lleno, como Arnold Schwarzenegger.

Matthew había jugado con la idea de irrumpir en política para tratar de sustituir al gobernador Gregg Abbott. En muchas entrevistas el actor no desestimaba esta idea y siempre dejaba entrever que era una posibilidad más que factible su postulación como gobernador. Incluso en las encuestas salía como favorito.

Pero, finalmente, Matthew ha decidido dejar a un lado esta idea. El propio actor ha subido un vídeo a sus redes sociales para informar a sus fans. Entre otras cosas ha explicado el porqué de su decisión: "Como un niño sencillo de Uvalde nunca se me ocurrió que algún día se me considerase para ser un líder político. Es un camino digno y muy inspirador. Es también un camino que he elegido no tomar en este momento".

Además, también ha hecho esta breve reflexión: "Y los políticos, bueno, los buenos nos ayudan a llegar hasta donde debemos ir, pero seamos honestos: no pueden hacer nada por nosotros a menos que nosotros decidamos hacerlo por nosotros mismos".

Matthew McConaughey no es antivacunas

Hace unas semanas saltaba la polémica con Matthew McConaughey después de unas declaraciones en las que el actor parecía postularse en contra de la vacunación del COVID-19. A pesar de esto, el actor ha querido salir a matizar sus palabras a través de unas historias de Instagram.

"Me gustaría aclarar algo a lo que se ha dado mucha bola en la prensa sobre mi respuesta en una entrevista en el NYT el otro día", empieza escribiendo

Y continúa: "Cuando se me preguntó mi opinión sobre el tema de los niños y los mandatos de vacunación, dije, 'Todavía no puedo exigirlo para los niños'. Lo que no quedó claro es que me refería específicamente al mandato para los niños de 5 a 11 años".

Para terminar explica: "Lo que no es verdad, y se insinúa con los titulares clickbait desde entonces, es que estoy en contra de vacunar a los niños. Esto no es verdad. De hecho, nuestro hijo mayor de 13 años, Levi, está completamente vacunado contra el COVID-19. Aprecio que se escuche y la claridad. Seguid viviendo".

