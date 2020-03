Matt Damon será Lance Armstrong en el cine

El actor Matt Damon interpretará al ciclista estadounidense Lance Armstrong en la película biográfica sobre el siete veces ganador del Tour de Francia, un proyecto que lleva años en desarrollo, informó hoy el diario Los Angeles Times. Damon, protagonista de "Invictus" (2009), "The Good Will Hunting" (1997) o la trilogía "Bourne", fue finalmente la estrella de Hollywood elegida para el papel para el que también se rumoreaba Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", 2005).

El filme del productor de sagas como "Indiana Jones", "Back to the Future" o "Bourne", Frank Marshall, quien también estaría encargado de la dirección, contará con el guión de Gary Ross ("Seabiscuit", 2003) sobre la base del primer libro de Armstrong "It's Not About the Bike", escrito junto a Sally Jenkins.

La obra se centra en la infancia del ciclista en Texas, el diagnóstico del cáncer en 1996, la relación con su primera esposa, Kristin; el nacimiento de su primer hijo y su regreso a la alta competición, cuando ganó el Tour de Francia en 1999.

El proyecto de la película nació hace más de seis años y desde entonces no ha terminado de concretarse, si bien tampoco se ha descartado. Al margen de encarnar a Armstrong, Damon será el narrador de un documental centrado en el retorno al Tour de Francia del ciclista en 2009 después de que se retirara de la alta competición en 2005.