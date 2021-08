El actor de 50 años Matt Damon ha estado en el ojo de la polémica desde hace unos días, cuando confesó públicamente que gracias a su hija ya no utilizaba la palabra 'maricón' en su día a día.

En una entrevista con The Sunday Times, el intérprete confesó que durante una cena familiar empleó la palabra 'faggot', cuya traducción al castellano sería 'maricón' o 'nenaza'. Tras pronunciar ese insulto homófobo, su hija abandonó de inmediato la habitación y se encerró en su dormitorio porque consideró que era una falta de respeto a las personas homosexuales.

"La palabra que mi hija dice que es un 'insulto para los homosexuales' se usaba habitualmente cuando yo era pequeño, con un uso diferente", explicaba Damon intentando exculparse. "Fue a su habitación y me escribió un tratado muy largo y bonito sobre lo peligroso de usar esa palabra. Dije: '¡Retiro el insulto!'. Lo entendí", concluía la anécdota el actor, sin especificar cuál de las tres hijas que tiene con Luciana Bozán protagonizó este momento.

Esta afirmación revolucionó las redes sociales y recibió una ola de críticas, especialmente al revelar que la anécdota había sido hace unos meses por lo que previo a esto la seguía utilizando en su vida.

Matt Damon se explica en un comunicado

Ahora, Matt Damon ha considerado que lo óptimo para mejorar la situación es realizar un comunicado público en THR en el que pudiese expresar abiertamente lo que quería decir, así como mostrar su apoyo al colectivo LGTBIQ+.

"Durante una entrevista reciente, recordé una discusión que tuve con mi hija en la que intenté contextualizar para ella el progreso que se ha logrado, aunque de ninguna manera se completó", comenzó diciendo en el documento.

"Desde que crecí en Boston y, cuando era niño, escuché la palabra 'faggot' ('maricón') usada en la calle antes de saber a qué se refería. Le expliqué que esa palabra se usaba constantemente y de forma casual, e incluso era una línea de diálogo en una película mía del 2003".

"Ella expresó su incredulidad de que alguna vez pudiera haber habido un momento en el que esa palabra se usara sin pensar. Para mi admiración y orgullo, fue muy elocuente ver hasta qué punto esa palabra habría sido dolorosa para alguien en la comunidad LGBTQ + sin importar cuán culturalmente normalizada estuviera. No solo estuve de acuerdo con ella, sino que me emocioné con su pasión, valores y deseo de justicia social", continuó el hombre que dio vida a Will Hunting.

"Nunca he llamado 'maricón' a nadie en mi vida personal y esta conversación con mi hija no fue un despertar personal porque no uso insultos de ningún tipo. He aprendido que erradicar los prejuicios requiere un movimiento activo hacia la justicia en lugar de encontrar un consuelo pasivo al imaginarme a mí mismo como uno de los buenos. Y dado que la hostilidad abierta contra la comunidad LGBTQ + todavía no es infrecuente, entiendo por qué mi declaración llevó a muchos a asumir lo peor. Para ser lo más claro posible, apoyo a la comunidad LGBTQ +", concluía Damon.

