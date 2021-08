'Matrix 4' confirma su nombre oficial, 'The Matrix: Resurrections', y pronto verás el tráiler

Matrix 4 es uno de los grandes eventos que se lleva esperando desde que se anunciase en 2019 y más aún sin tenemos en cuenta los retrasos por COVID-19 que ha sufrido. Pero la cuarta entrega de la saga de Neo está cada vez más cerca y durante la Cinemacon se ha presentado el nombre oficial del proyecto junto a un tráiler.

Esta cuarta entrega se llamará 'The Matrix: Resurrections' y supondrá el regreso de Keanu Reeves al rol de Neo. Por el momento el tráiler de la película tan solo se ha presentado de forma privada a unos pocos elegidos y no lo han hecho público todavía.

Por suerte, desde Hollywood Reporter cuentan lo que se ha visto en el tráiler y no podría ser más sorprendente. Este primer avance comienza con Thomas Anderson, Keanu Reeves, en una sesión de terapia con Neil Patrick Harris haciendo de terapeuta. En esa sesión, Thomas afirma haber tenido sueños que no eran sueños, Neo no recuerda que Matrix existe.

Tras su terapia, Thomas se dirige a una cafetería en la que se encuentra a una mujer que es Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss, a la que le da la mano, pero no recuerda. Además, vemos al protagonista tomando unas pastillas azules que le ha recetado el médico, pero por suerte, Neo va a recordarlo todo. Finalmente, Anderson se encuentra con un hombre, que es Yahya Abdul-Mateen II, quien le recuerda a Morfeo y este le ofrece una pastilla roja. Así empieza todo de nuevo.

Hasta aquí nos han dejado ver lo que traerá 'The Matrix: Resurrections', que se estrenará el 22 de diciembre si no hay más retrasos y contará con el regreso de Keanu Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss siendo Trinity o Jada Pinkett como Niboe. Además essta cuarta entrega está escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, las autoras originales de la saga 'Matrix'.

