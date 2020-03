El público del último espectáculo de Amy Schumer en la ciudad de Tampa, Florida, ha salido indignado del show de la cómica después de sus declaraciones políticas. Al parecer, durante su monólogo, la actriz decidió subir a un miembro de la audiencia al escenario que se había declarado votante de Donald Trump, el polémico candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, para interrogarle sobre sus decisiones políticas. Schumer se burló de Trump en su habitual lenguaje políticamente incorrecto, llegando a llamarle "abusador sexual", lo que resultó en un abucheo de parte del público que poco preocupó a la actriz. "Pues claro que vais a abuchear, estamos en Florida. Sé que habéis venido para reíros, pero estáis eligiendo cómo vais a vivir vuestras vidas, y eso es demasiado importante... Así que, para que lo sepáis, a partir de ahora si gritáis os van a echar". Parece que las medidas no fueron necesarias, ya que la audiencia disidente decidió salir del estadio indignada. Según Tampa Bay Times, en realidad solo fueron cerca de doscientas personas frente a la capacidad de 20.000 del lugar. Sin embargo, estos -ya no tan- fans decidieron volcar en las redes sociales su enfado con la cómica por mezclar la política con su espectáculo.

Hey @amyschumer leave the political stuff out of your comedy shows. We came to laugh not talk politics. We can turn On CNN and NBC for that😊 — Luisa Metallo (@LuiGucci) 17 de octubre de 2016

@sammylove0708 @amyschumer the people who left didn't leave because we don't share her political views. I went to hear jokes. #trump — matt waz (@waz1921) 17 de octubre de 2016

Amy Schumer asked all sexual assault survivors to stand up in audience and people left. Powerful moment & DISGUSTED at the walkouts. pic.twitter.com/Alkl92X2Us — Marshal Knight (@Marshal_Knight) 17 de octubre de 2016