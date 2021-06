Mary-Kate y Ashley Olsen hablan de su estilo de vida discreto tras 'desaparecer' de la escena pública

Mary-Kate y Ashley Olsen se dieron a conocer cuando solo eran unas niñas en la serie 'Padres Forzosos' donde daban vida a la hermana menor de la serie, Michelle Tanner. Después, las hermanas se convirtieron en unas de las actrices infantiles más famosas de los años 90 y principios de los 2000 protagonizando películas y series que formaron parte de la vida de toda esta generación.

Pero, tras el enorme éxito que tuvieron al principio de su carrera las gemelas Olsen decidieron hacer un parón en su carrera interpretativa y empezar a tener un perfil más bajo a nivel público. Ahora, Mary Kate ha ofrecido una entrevista a 'i-D' sobre su marca de moda, 'The Row' donde habla de la vida fuera de las cámaras que llevan ella y Ashley, lo que denomina "gente discreta".

Unas declaraciones en las que explica que el estilo de vida que han elegido tener se debe, en parte, a la educación que han tenido: "Nos criaron para ser personas discretas", decía Mary-Kate, cuando se le preguntó sobre el estilo discreto y modesto de 'The Row', ya que su firma las representa a ellas.

"Creo que potencialmente esa es solo nuestra estética, nuestra preferencia de diseño", agregaba Ashley. "Pero eso no significa que no apreciemos también algo verdaderamente exagerado. A veces, una colección comienza así, y luego se reduce. No siempre comienza desde ese lugar simplista".

Por otra parte, Ashley aseguraba que ella y Mary-Kate querían mantener sus nombres alejados de la marca en un principio: "No queríamos estar frente a ella, ni siquiera queríamos que la gente supiera que éramos nosotras", afirma. "Realmente se trataba del producto, hasta el punto en que estábamos como: '¿A quién podríamos hacer frente a esto para que no tengamos que hacerlo nosotras?'".

Además, Mary-Kate aseguraba que tanto ella como Ashley son "muy perfeccionistas" con 'The Row': "Somos muy trabajadoras y siempre lo hemos sido", dice. La actriz agregaba que está feliz de que la gente vea su marca "como un producto perfecto o productos que se sienten completos".

"Creo que la razón por la que hacemos moda es para tratar constantemente de arreglar nuestras imperfecciones", continuaba. "Y tienes la próxima temporada para hacer eso. Pero también es nuestro trabajo encontrar todas las imperfecciones para asegurarnos de que estamos constantemente esforzándonos y asegurándonos de que todos estén atendidos. Simplemente evolucionando y aprendiendo".

Las gemelas, que se alejaron de la gran pantalla desde hace ya tiempo, se encuentran ahora celebrando el 15 aniversario de 'The Row', en lo que más centradas están ahora mismo.

