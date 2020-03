Marvel revela los estrenos de ‘Iron Man’, 'Capitán América' o 'Thor' en la Comic-Con

Marvel ha llegado a la Comic-Con de San Diego pisando fuerte. Y es que la factoría de cómics ha anunciado los estrenos de sus próximas películas: 'Iron Man 3' el 3 de mayo de 2013, 'Capitán América: The Winter Soldier', el 4 de abril de 2014 y 'Thor: The Dark World' el 8 de noviembre de ese mismo año.



No sólo conocemos las fechas de estreno, las novedades de la factoría van más allá. Marvel ha anunciado dos nuevos títulos que se adaptarán a la gran pantalla: 'Los Guardianes de la Galaxia' y 'Ant-Man'.

La primera película llegará a las salas de cine el 1 de agosto de 2014, pese a que el guión aún está siendo escrito por la guinista novel Nicole Pearlman. Pero mientras tanto, Charlie Wen, director artístico del proyecto, dio a los aficionados un avance mostrando una imagen de concept art.

La otra gran sorpresa fue la presentación de 'Ant-Man’. Durante la Comic-Con se mostró un footage de la cinta de la que no conocemos ni el protagonista ni la fecha de su estreno.