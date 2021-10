Marvel querría traer de vuelta a Chris Evans como Capitán América para 'Los 4 Fantásticos'

Con el final de la Fase 3 del MCU muchos de los superhéroes favoritos de los fans pusieron un punto y final a sus aventuras en este universo. Chris Evans era uno de las grandes pérdidas, junto a Robert Downey Jr. evidentemente, y el actor dejaba finiquitada su presencia como Capitán América.

El final de Steve Rogers deja claro que Chris no volvería a una entrega de Marvel y menos aún después de ver el final de la serie 'Falcon y el Soldado de Invierno' siendo Anthony Mackie el elegido para continuar portando el escudo del Capi. Esto parecía ser algo más que definitivo, pero es posible que desde Marvel estén pensando en un regreso de Evans para el MCU.

Eso sí, la vuelta de Chris no sería con una nueva película de las aventuras de Steve Rogers, ya que de eso ahora se encarga Anthony Mackie, sino que supuestamente estarían en conversaciones para que hiciese su aparición en la nueva película de 'Los 4 Fantásticos'. Recordemos que Evans ya está familiarizado con este grupo de superhéroes siendo Antorcha Humana en la entrega que se estrenó en 2005.

Según cuentan desde Giant Freakin Robot, en Marvel estarían planeando que Chris vuelva a aparecer en el MCU con la llegada en 2023 de la película que introducirá a Los 4 Fantásticos en la Fase 4. Por el momento dicen que Evans simplemente formaría parte de un cameo de la cinta.

El cameo de Chris Evans en 'Free Guy'

Si esta información se termina por confirmar sería una gran alegría para los fans del MCU, ya que Chris Evans cuenta con el cariño de todos los seguidores de Marvel. Eso sí, no estaríamos ante el primer cameo que hace como Capitán América ya que en 'Free Guy', de Ryan Reynolds, se prestó a hacerlo. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'Free Guy', por lo que si no la has visto ya sabes lo que tienes que hacer.

El personaje de Ryan Reynolds tenía una pelea final en la que, de repente, al ritmo de la música de vengadores, aparecía el escudo del Capi. A lo que reacciona Chris Evans viendo ese momento desde su teléfono móvil. Aquí os dejamos el momento.

Seguro que te interesa:

Chris Evans vuelve a las redes tras meses desaparecido y enamora con su talento más desconocido