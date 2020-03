Marvel desvela el motivo por el que incluye escenas postcréditos en sus películas

Todo buen fan del Universo de Marvel sabe que cuando va a ver una de sus películas al cine no debe levantarse de su butaca hasta que hayan pasado los créditos pues es ahí donde la productora pone secuencias extra de sus personajes.

Así, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha concedido una entrevista para 'Slash Film' donde revela cómo surgió la idea de realizar estas escenas.

"Para Iron Man me inspiré en Sam Jackson. Así es como se me ocurrió, siempre me gustaron este tipo de cosas que aparecen en Todo en un día y en Masters del Universo", empieza diciendo.

"Como friki de las películas, nunca quería que acabaran. No quería que terminara la experiencia... me daba igual lo buena o mala que fuera la película, simplemente la experiencia de estar en la sala de cine no quería que terminara, así que me quedaba sentado en los créditos. Mi madre también lo haría", explica Feige.

Concretamente en una de sus últimas películas, 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', estrenada el pasado 28 de abril, decidieron incorporar hasta cinco escenas extra.