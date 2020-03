El equipo está estudiando una adaptación del libro 'Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI' de David Grann, con un guion de Eric Roth ('El Curioso Caso de Benjamin Button', 'Munich').

El libro es la crónica del asesinato de varios miembros de la Nación india Osage tras descubrir ricos yacimientos de petróleo bajo sus tierras, así como la investigación que llevó a cabo el FBI.

Según informa Deadline, el trío de Scorsese, De Niro y DiCaprio es la primera opción para adquirir los derechos del drama criminal, y ellos están "considerándolo seriamente".

¿Ganas de verlos juntos en pantalla?