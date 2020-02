Martin Scorsese encuentra nueva productora para 'El irlandés', con Robert De Niro y Al Pacino

Martin Scorsese y Robert De Niro trabajarán juntos de nuevo en 'El irlandés', el próximo proyecto del director. Netflix está a punto de cerrar un acuerdo para hacerse con los derechos de la película, para lanzarla a los 93 millones de suscriptores que tiene en 190 países del mundo.

Según IndieWire, Paramount Pictures iba a producir 'El irlandés', que contará con un presupuesto de 100 millones de dólares. Pero el riesgo que supone realizar la película con los condicionantes que impone Scorsese, sumado al hecho de que el presidente de Paramount, Brad Grey, ya no está en el cargo, han provocado que el equipo del cineasta se decante por otra opción. "Una película de Scorsese es un acuerdo arriesgado, y Paramount no está en condiciones de asumir riesgos. De esta manera, puede hacer el proyecto que él quiere", afirma una fuente cercana al acuerdo.

El filme todavía no tiene fecha de estreno, pero podría lanzarse en 2019. Tras estrenar este año trabajando en la producción de 'El irlandés', que junto a De Niro, podría estar coprotagonizada por Al Pacino, quien se encuentra negociando su participación en la cinta.

El irlandés será una película de gángsters que se basará en el libro de Charles Brandt, 'I Heard You Paint Houses'. Steve Zaillian ('Gangs of New York') se encargará de adaptar el guion de la novela, que se centra en la vida de Frank 'The Irishman' Sheeran, un asesino de la mafia conocido por su supuesta implicación en la muerte de Jimmy Hoffa, un sindicalista estadounidense.

El proyecto lleva tratando de ponerse en marcha desde 2008. Tras competir con Lionsgate, Fox y Universal, STX Entertainment consiguió los derechos de distribución internacionales de 'El irlandés' por 50 millones de dólares. Ahora, Netflix está a punto de hacerse con los derechos mundiales de la película.