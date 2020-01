Martin Scorsese confiesa que estuvo al borde de la muerte por su adicción a las drogas

Martin Scorsese ha concedido una entrevista al medio The Hollywood Reporter donde ha confesado uno de los capítulos de su vida más difíciles, sucedió en el año 1978 el cineasta tenía 35 años y tocó techo, tal y como él revela: "Después de terminar el rodaje de New York, New York [1977], tomé algunos riesgos. Estaba fuera de tiempo y fuera de lugar, además de un barullo en mi propia vida y abrazando otro mundo, por así decirlo, abrazando un lado peligroso de la existencia. Después, el fin de semana del Labor Day, me encontré a mí mismo en un hospital, sorprendido de haber estado cerca de la muerte", comienza diciendo.

Para continuar hablando del problema que estaba teniendo con las drogas en ese momento: "Ocurrieron una serie de cosas. Hice un uso indebido de varios medicamentos, y mi cuerpo reaccionó de forma extraña. Pesaba menos de 49 kilos. No solo fue por culpa de las drogas, el asma tuvo mucho que ver. Pasé 10 días con sus 10 noches en el hospital. Los doctores me cuidaron, y me di cuenta de que no quería morir".

El cineasta continúa relatando que fue la fe católica lo que le ayudó en buena parte a superar este duro trance: "Recé, pero si lo hice fue para salir adelante esos 10 días y 10 noches. Sentía que, si me había salvado, era por alguna razón. E incluso si no era por una razón, tenía que hacer un buen uso de ello".

Scorsese concluye su historia citando una frase del Nuevo Testamento que dice: "Todo lo que sé es que antes estaba ciego y ahora puedo ver", para dar a entender que consiguió salir del pozo en el que se encontraba.