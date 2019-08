El basto universo de Marvel continúa su expansión con la próxima Fase 4 que está por llegar, aunque tras 11 años ya tenemos una buena cantidad de personajes que se han involucrado en los conflictos de los Vengadores. Muchos fans siguen investigando cuantos personajes se llevaron con el primer chasquido de Thanos, que aniquiló al 50% de la población del universo.

Ahora, Martin Freeman ha hablado sobre si su personaje fue uno de los elegidos por los Russo para convertirse en polvo. El actor interpreta a Everett K. Ross, un agente de la CIA que se ve involucrado en los sucesos de 'Black Panther' y termina convirtiéndose en un aliado del Rey T'Challa. El actor británico comentaba en Uproxx:

"Eso creo, sí. Nadie me dijo que hubiese muerto". Ross no hizo su aparición en la batalla final de Endgame, pero sí que sobrevivió al chasquido. Además, parece que Marvel no olvida al personaje, porque tiene grandes planes para su presencia en la secuela de 'Black Panther':

"Lo último que oí, es que no apareceremos el próximo año. Es posible que en 2021 cuando hagamos la nueva de 'Black Panther'. Eso es todo lo que se". Aunque 'Black Panther 2' no este confirmada para la Fase 4 de Marvel, sí que es seguro que la película será una realidad como confirmaba Kevin Feige. El guion ha comenzado a escribirse, pero el proyecto aún está muy verde.

Posiblemente tengamos que esperar a la fase 5 para ver la continuación del rey de Wakanda, al igual que con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' o 'Capitana Marvel 2'. Será interesante ver como afectó el chasquido a todo lo que rodea Wakanda y cómo vivió Everet K. Ross todos los acontecimientos del lapso.

