Mark Wahlberg celebra el 18 cumpleaños de su hija y recuerda la pérdida de su hermana mayor que falleció el mismo día

Mark Wahlberg está de celebración en su casa y no es para menos, puesto que su hija Ella ha cumplido 18 años. El actor siempre ha tenido una relación más que fantástica con su hija y para demostrarlo no se olvida de ella en un día tan señalado, aunque eso sí, esta es una celebración algo dura, puesto que Debbie, la hermana mayor de Mark, murió con tan solo 43 años coincidiendo con esta fecha del nacimiento.

Debbie era la hermana mayor de Mark y, por desgracia, falleció al día siguiente de haber sufrido un repentino ataque al corazón y un shock séptico mientras recibía el tratamiento para extraer unas piedras del riñón. Por desgracia para el actor esta pérdida llegó el mismo día en que nació su hija.

Y por supuesto, a pesar de que haya pasado tanto tiempo, Mark no se olvida de su hija y en la felicitación que le regala a Ella, Debbie está más que presente: "Feliz cumpleaños mi querida Ella. Guau, cómo pasa el tiempo ¡Estoy muy orgulloso de ti! Pero siempre es un día algo amargo. Echo de menos a mi hermana mayor Debbie. Es el ángel de la guarda de Ella".

Mark Wahlberg tuvo que engordar nueve kilos para su nueva película

Mark Wahlberg se ha visto involucrado en la nueva película 'Father Stu' y el actor se ha encomendado en cuerpo y alma para sacar adelante este proyecto. Aunque más en cuerpo que otra cosa y es que Mark se vio obligado a engordar hasta nueve kilos para interpretar a su personaje en esta cinta.

Pero parece que engordar es una tarea más difícil de lo que parece y Mark explica en el programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', lo que tuvo que hacer para lograrlo: "Desafortunadamente, tuve que consumir, durante dos semanas, 7.000 calorías, y luego, durante otras dos semanas, 11.000 calorías. Fue divertido durante aproximadamente una hora. Es una cosa física muy difícil de hacer. Al bajar de peso, simplemente lo aguantas, simplemente no comes y haces ejercicio".

Y termina explicando: "Y es que, incluso cuando estás lleno, me despertaba después de una comida y tomaba otra comida. Estaba comiendo cada tres horas. No fue divertido".

