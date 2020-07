Como todos los fans de Marvel sabrán a raíz de la película de 'Vengadores: Endgame', el culo de Chris Evans como Capitán América pasó a ser el culo de América, y su compañero de reparto Mark Ruffalo, no ha querido perder la oportunidad de recordar esa divertida anécdota de la película al felicitar a todos los americanos en su fiesta de la independencia.

Esto abre el debate por las recientes declaraciones que dio el actor en las que manifestaba su interés en realizar una película en solitario para su personaje de Hulk en el MCU, pues según dice, le gustaría "rellenar los espacios" de la vida del gigante verde.

Según dijo el actor, que hace poco ha estrenado la miniserie de HBO 'La innegable verdad' ('I know this much is true'), a la revista Variety: "Hay una idea que creo que podría ser realmente interesante. Nunca nos hemos adentrado en su vida. Siempre está un poco apartado. Es como el Rosencrantz y Guildenstern de los Vengadores. Sería interesante rellenar los huecos de lo que le pasó entre todas estas películas".

