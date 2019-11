Tras varias entrevistas y declaraciones durante la Comic-Con de Tokio parece que a Mark Ruffalo le gustaría volver a interpretar el papel de Hulk, por lo que, solamente tendremos que esperar un poco más para verle representando al personaje ficticio que le llevó al éxito.

Aunque tal y como ha contado Ruffalo, no hay ningún plan establecido, el actor ha confesado que tiene ideas en la mente y se las ha contado a Kevin Feige, productor cinematográfico de Marvel. "Kevin Feige me preguntó la semana pasada si tenía más ideas o historias para Hulk y dije que sí, creo que todavía hay algunas historias que contar; Me gustaría ver Hulk contra Wolverine", esclareció el actor.

Con un concepto tan maravilloso no es de extrañar que los fanáticos del Universo Marvel vayan a enloquecer esperando dicho combate, puesto que el último enfrentamiento del gigante verde en la saga se vio interrumpido y verle al límite es de lo más esperado de esta nueva era que está por llegar.

Seguro que te interesa:

Bancarrota, suicidio, enfermedades, asesinato sin resolver: La trágica vida de Mark Ruffalo antes de su éxito como Hulk