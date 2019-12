Desde que en 2008 comenzara la primera fase del Universo Cinematográfico de Marvel con 'Iron Man', las películas de la factoría no han dejado de cosechar éxito tras éxito. Mark Ruffalo, que ha interpretado a Hulk a lo largo de estos años, parece tener la clave de este triunfo a nivel global.

En una entrevista a The Hollywood Reporter con motivo del estreno de su última película, 'Aguas oscuras', el actor ha hablado acerca de este éxito: "No creo que me equivoque si digo que la gente está enamorada del universo Marvel porque quieren ver un mundo más justo... un mundo en el que la gente lucha por los pequeños y en nombre de ellos. Esto es el hombre pequeño luchando por otros hombres pequeños".

Parece que lo que Ruffalo nos quiere decir es que las 23 películas del Universo Cinematográfico de Marvel han triunfado a lo largo de estos años porque el público se identifica por ese sentido de la justicia y la lucha por un mundo más justo.

En 'Aguas oscuras', que está basada en hechos reales, Ruffalo interpreta a un abogado que descubre un oscuro secreto que conecta a una de las corporaciones más grandes del mundo con una serie de muertes inexplicables. Aunque la película ya se ha estrenado en Estados Unidos, en España tendremos que esperar hasta el 24 de enero para poder volver a ver al actor en a gran pantalla.

