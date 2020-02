Mark Hamill vuelve a la carga convirtiendo (otra vez) a Donald Trump en el Joker

A estas alturas de la película probablemente no hará falta explicar que Mark Hamill, además de intepretar a Luke Skywalker en la saga 'Star Wars', también la voz del Joker en varias series animadas y videojuegos de Batman. Y si no vives debajo de una cueva también sabrás que el actor estadounidense puso la voz del villano para leer un controvertido tweet de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Pues parece que el éxito de su interpretación ha hecho que Mark decida continuar leyendo tweets de Trump con la característica voz del malo de DC. En una nueva grabación de voz, a la que ha titulado 'Return of The Trumpster', Hamill recita no uno ni dos, sino tres mensajes del presidente estadounidense en Twitter. Y no son unos tweets cualquiera, pues son la contestación de Trump a Meryl Streep tras su discurso en los Globos de Oro, en los que llama a Streep "la actriz más sobrevalorada de Hollywood". Aquí tienes los tweets del presidente americano en su salsa.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Y aquí tienes la nueva interpretación que ha hecho Mark Hamill basándose en estos tweets. Habría que preguntarse porque queda tan bien la voz del Joker en los mensajes de Donald Trump...

Am I the ONLY one man enough to confront this #OverratedFlunkyLoser without resorting to an ad hominem assault? https://t.co/ac2j2KGryn pic.twitter.com/iH1XnPgOzm — Mark Hamill (@HamillHimself) 14 de enero de 2017

SEGURO QUE TE INTERESA...

Meryl Streep arrasa con su discurso cargado de dardos a Donald Trump durante la gala de los Globos de Oro