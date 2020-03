Mark Hamill confiesa que odió el guión de 'Star Wars: Los últimos Jedi': "Estoy en total desacuerdo"

Luke Skywalker es uno de los personajes más importantes de la saga de 'Star Wars' y por ello la opinión de Mark Hamill no pasa desapercibida. La semana pasada el actor afirmó que "no aparecer en 'El despertar de la fuerza' fue una gran oportunidad perdida" y ahora no se ha cortado en dar su opinión sobre 'Los últimos Jedi'.

En una entrevista a la cadena ABC estadounidense, Hamill ha revelado que estuvo en desacuerdo con el director de la cinta Rian Johnson cuando leyó el guión de la película.

"Cuando leí el guión de Episodio VIII le dije a Rian: 'Estoy en total desacuerdo con prácticamente todo lo que se ha decidido sobre mi personaje'. Pero podría ser una buena señal, porque yo estaba muy equivocado con 'El Despertar de la Fuerza".

Hace unos días se lanzó el primer teaser de 'Star Wars: Los últimos Jedi' y tuvo una gran repercusión las últimas palabras de Luke en el tráiler donde afirma que "es hora de que los Jedi se acaben". ¿Está coqueteando el personaje de Hamill con el lado oscuro? El actor parece querer avivar el fuego.

"Fue tan impactante para mí leer lo que había escrito Rian, que estoy seguro de que también lo será para la audiencia".

A continuación puedes ver el vídeo de la entrevista de Mark Hamill y Daisy Ridley donde hace estas declaraciones tan chocantes.