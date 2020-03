Marion Cotillard confiesa que fue víctima del racismo cuando tenía 12 años

La intérprete Marion Cotillard ha revelado en una larga entrevista para Paris Match un duro episodio de su infancia. "Fui víctima del racismo a los 12 años. Cuando empecé el instituto venía de las afueras de París, de la capital. En la ciudad había una mezcla étnica y de procedencias".

"Cuando me mudé al campo encontré mucha menos diversidad. Me hice amiga de una niña marroquí. Y la pequeña parisina que hizo buenas migas con la marroquí ciertamente no era comprendida ni apreciada", explica la actriz a dicha publicación.

"Me empujaron por las escaleras y me vertieron un litro de colonia para desinfectarme porque ¡era amiga de una árabe! Fue extremadamente chocante, me dije. '¡Esto es una casa de locos!".