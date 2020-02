Es un hecho, la tercera parte de 'Tres Metros Sobre el Cielo' es una realidad, al menos en el formato literario. Así lo afirmó el escritor de la saga romántica, Federico Moccia, quien aseguró hace unas semanas que 'Tres veces tú' saldría a la luz el 24 de enero de este año. No obstante, aún no sabemos si la tercera novela será adaptada al cine como sus predecesoras '3 metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti', producidas por Atresmedia Cine.

Y en el supuesto caso de una adaptación al cine de 'Tres veces tú', ¿volveríamos a ver a Mario Casas en el papel protagonista? La respuesta por parte del actor es clara: "no le importaría" volver a ponerse la chupa de Hache si se rueda la tercera parte de '3 metros sobre el cielo'. Así lo ha afirmado en una entrevista a El Blog de Cine Español, donde ha declarado que "no sabe si los productores la harán o no", pero que él personalmente "la haría".

Mario Casas, quien se encuentra promocionando su última película 'Contratiempo', ha afirmado en este sentido que "no tiene por qué seguir exclusivamente dedicado a los thrillers". "La verdad es que me da igual, a mí me dices si quiero hacer la tercera parte de '3 metros sobre el cielo', la hago".

Aunque aún no haya nada confirmado sobre una película de 'Tres veces tú', estas palabras son sin duda una esperanza para los fans de la saga romántica. ¿Volveremos a ver a Mario Casas con la chaqueta de cuero y la moto? Mientras despejamos estas dudas, puedes disfrutar de su actuación en el thriller 'Contratiempo'.