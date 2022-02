Hace unos días, los representantes de la familia de Halyna Hutchins demandaron a Alec Baldwin por homicidio imprudente. Las investigaciones sobre el accidente en el set de 'Rust' continúan en marcha y entretanto Baldwin se ha declarado inocente y sin responsabilidad por el tiroteo que acabó con la vida de la directora de fotografía.

Estas declaraciones las hizo a ABC en diciembre, donde aseguró: "Alguien es responsable de lo que sucedió, no puedo decir quién es, pero no soy yo". Estas palabras no han sentado nada bien en el seno de la familia Hutchins y, tras su denuncia formal en los tribunales, el marido de la cineasta fallecida no ha dudado en reprenderle.

"Al verlo, me enfadé mucho", dijo en una entrevista con el programa Thursday Today de Hoda Kotb. "Estaba muy enfadado tras verlo hablar sobre su muerte públicamente y de una manera tan detallada, y luego no aceptar ninguna responsabilidad después de haber descrito haberla matado".

"Hubo una serie de estándares de la industria que no se llevaron a cabo, y hay múltiples partes responsables", añadió Matthew Hutchins sobre lo sucedido en el set de 'Rust'. "La idea de que no sea responsable la persona que sostiene el arma y hace que se dispare es absurda para mí", dejó claro.

La denuncia hacia el actor y productor del fatídico film aseguraba que "Halyna merecía vivir y los demandados tenían el poder de evitar su muerte si solo consideraban sagrado su deber de proteger la seguridad de cada individuo en un set donde había armas de fuego".

El anuncio lo hizo oficial el representante Brian Panish, en nombre de Matthew Hutchins, y su hijo, Andros. La demanda definió como "imprudente" la actitud de Baldwin, provocando una muerte "sin sentido y trágica". Según los demandantes se incumplieron hasta 15 protocolos de seguridad durante el rodaje de 'Rust': "Si los hubieran seguido, esto nunca hubiera sucedido".

Días después del trágico suceso, salieron a la luz unas imágenes de Baldwin abrazando a Matthew Hutchins. Según se recogió desde People, desayunaron juntos y con el joven Andros en Santa Fe, Nuevo México. Incluso, Matthew declaró a Daily Mail que el actor le estaba "apoyando mucho".

