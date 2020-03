Maribel Verdú: "No me quita el sueño no ser el perfil de Almodóvar"

El libro 'Maribel Verdú' sale este jueves, se trata de una conversación entre la autora, la crítica de cine Nuria Vidal, y la actriz. Entre las confesiones acerca de sus experiencias, sus deseos y los días más importantes de su carrera, Verdú habla de su relación con los cineastas con los que ha trabajado, aunque, según ha señalado este miércoles durante la presentación, solo se ha llevado mal con dos aunque para saber cuáles tendremos que leer en el libro.

Preguntada por su ausencia en la filmografía de Pedro Almodóvar, Verdú ha declarado: "No soy el perfil de Almodóvar. Ha hecho muchas películas ya y no ha pensado en mí. Pero eso jamás me ha quitado el sueño".

El proceso de creación de esta biografía se produjo a lo largo de un año, entre rodaje y rodaje, cuando Nuria Vidal entrevistaba cada tarde a la actriz. Según explica la autora, en varias ocasiones tuvo que "atravesar las manifestaciones del 15M", así que incluso los temas políticos y sociales tienen cabida en esta "charla entre amigas".

Verdú ha desvelado que durante este tiempo hubo "momentos de lágrimas" y de emociones al recordar porque "buscar en el pasado es algo que cuesta", afirma, como cuando recuerda su estrecha relación con Jorge Berlanga, que falleció hace ya un año

'Blancanieves', A las puertas de Hollywood

Maribel Verdú estuvo muy cerca del sueño hollywoodiense cuando acudió a la gala de los Oscar con 'Belle époque', de Fernando Trueba, y 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, así como a los Globos de Oro con el filme 'Y tu mamá también', del mexicano Alfonso Cuarón.

Sin embargo, afirma que aunque estaría dispuesta a permanecer varios meses para trabajar en proyectos al otro lado del Atlántico, no se trasladaría allí para vivir: "Mi felicidad personal está por encima de todo, el trabajo va después", precisa la actriz.

Uno de los últimos filmes en los que participa, 'Blancanieves', dirigido por Pablo Berger, ha sido preseleccionado para representar a España en los Oscar. Se trata de una película muda y en blanco y negro que tiene las "puertas abiertas", gracias al camino despejado por la producción francesa.

Como actriz, ha declarado que se siente "asustada y preocupada" por la subida del IVA al 21%. Según ella: "La cultura no es un lujo, es fundamental para que el país avance, para que nadie pueda interceder en las ideas de uno mismo, porque si uno tiene cultura y educación lo tiene todo"

Tras 25 años en el mundo del cine y del teatro, donde comenzó cuando apenas tenía 13, afirma que en su trayectoria ha habido algunos proyectos de los que ha podido arrepentirse, pero que aún conserva "el entusiasmo y la ilusión por los nuevos proyectos".