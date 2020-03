Maribel Verdú y Antonio de la Torre, premiados por la Unión de Actores

Maribel Verdú y Antonio de la Torre, ambos ganadores del Goya por sus papeles en "Blancanieves" y "Grupo 7", respectivamente, han revalidado este galardón al ser reconocidos también por sus compañeros de profesión con el Premio de la Unión de Actores y Actrices. En teatro, los ganadores de dichos galardones, entregados en el teatro Arteria Coliseo de Madrid, han sido Blanca Portillo por su papel en "La vida es sueño", y Carlos Hipólito por "Follies"; y, en televisión, los premios ha recaído en Adriana Ozores por "Gran Hotel", y Roberto Enríquez por "Hispania".

La 22 edición de estos premios ha comenzado en primer lugar con la entrega del Premio a los actores secundarios de televisión: los han logrado Concha Velasco por "Gran Hotel", quien en la pasada edición fue galardonada con el premio a toda una vida, y Pedro Casablanc por "Isabel", aunque ambos no se hallaban en la gala. Velasco, que no ha podido acudir "por motivos de trabajo", ha sido la gran ausente a la gala, junto a la otra gran protagonista de la fiesta, Maribel Verdú.

La llamada "fiesta de los actores" ha continuado con la intervención de Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores, quien ha iniciado su discurso recriminando al Ayuntamiento de Madrid "no cumplir" el acuerdo por el que se cedía el Circo Price para esta ceremonia, y ha afirmado que, "a veces, política y cultura son incompatibles". "Somos un colectivo con casi un 90 % de paro, precarios pero necesarios e imprescindibles, por qué se nos ahoga. El tener un 21 % de IVA no es un impuesto, es una venganza", ha seguido expresando al tiempo que ha pedido la "unión y participación de todos" para mostrarse como un colectivo "con fuerza". "No nos rendimos, porque no nos da la gana", ha concluido.

Joaquín Climent por "Amar en Tiempos revueltos" y Mariví Bilbao por "La que se avecina" han sido otros ganadores de la noche al llevarse los premios de televisión de actor y actriz de reparto. Una representante familiar de la actriz vasca, recientemente fallecida, ha agradecido el premio recordando anécdotas de su tía a quien ha calificado de "gamberra". Los Premio revelación han recaído en Alex García por "Entre esquelas" y en Elena Rayos por "Farsas y Eglógas", y el premio a toda una vida ha sido entregado a Julieta Serrano, quien se ha mostrado muy emocionada al recoger el galardón. Serrano, que ha sido recibida en el escenario con un gran aplauso por parte de sus compañeros de profesión ha devuelto el gesto agradeciendo a todos los presentes el premio.

La gala ha estado dirigida por el cineasta Juan Cavestany, ganador del premio Max en 2008 por el libreto de "Urtain". Los actores Javier Bonet y Raúl Jiménez, el monologuista Ignatius Farray y el cortometrajista David Pareja han desarrollado sobre el escenario toda un trama de intriga, con música de la banda madrileña Los Malditos Mojarras.

Los actores de cine secundarios que han sido premiados por la Unión de Actores y Actrices ha sido Candela Peña por "Una pistola en cada mano" y Julian Villagrán por "Grupo 7". Durante la ceremonia también se ha reconocido a Antonio Malonda con el Premio Especial. La activista Ada Colau ha recibido el Premio Mujeres en Unión.

En la categoría de cine, los ganadores a mejor actriz y actor de reparto han sido para Alfonso Sánchez por "Grupo 7" y Amparo Baró por "Maktub", esta última también ausente. En teatro, una de las disciplinas que más representantes ha tenido en la gala, los premiados han sido Malena Alterio por "Los hijos se han dormido"; Alberto Berzal por "Los últimos días de Judas Iscariote" y Germán Torres por "Ivan -Off", en la categoría de secundarios, y Alberto Iglesias y Asunción Balaguer, en la categoría de reparto.