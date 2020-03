Margot Robbie estaba tan metida en su papel que pegó a su compañero de reparto de 'I, Tonya'

La película nos transportará al mundo del patinaje sobre hielo. La biografía de Tonya Harding, primera patinadora en conseguir el salto de triple axel en la competición de patinaje sobre hielo, nos mostrará las dificultades de su vida personal. Por el momento la crítica le ha dado el visto bueno y Margot Robbie, actriz protagonista, ha comentado en su paso por el festival de Toronto el pequeño incidente que sufrió durante el rodaje.

"Nos dejamos llevar tanto que olvidé que no era Tonya y él no era Jeff", afirma la actriz refiriéndose a su compañero de reparto Sebastian Stan. Pero este solo fue el principio, porque cuando le golpeó la mano contra la puerta siguiendo las líneas de guion, ella abandonó el escenario enfadada. "Acabé enfadada en la calle, al final del set, en el mundo real. Viniste detrás de mí, chillando '¿dónde vas?'", contaba Robbie con Stan, "te contesté que me iba al hospital porque me habías roto la mano. Estaba tan metida que creo que te pegué en la cara".

Parece que la protagonista de 'Escuadrón Suicida' ha aprendido de las excentricidades de su compañero Jared Leto. Después de vivir los meses de rodaje junto al actor del método que se puso en la piel del villano más trastornado de DC cómics, Margot Robbie está desarrollando su carrera profesional a lo grande. Este sigue siendo el inicio de la misma, pero parece que se toma en serio sus papeles. Lo que no sabemos es si Sebastian Stan lo disfrutó tanto.