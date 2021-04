Margot Robbie confiesa que le escribió una carta a Quentin Tarantino antes de trabajar con él en 'Érase una vez en... Hollywood'

Tras deslumbrarnos en 'El lobo de Wall Street' Margot Robbie se ha convertido en una de las estrellas más importantes del momento en Hollywood con una carrera prometedora por delante.

La australiana ha concedido una entrevista a 'Women's Health' donde ha hablado de muchos aspectos de su vida diaria como la comida o su entrenamiento.

Así, Margot asegura que "la comida es muy importante" para ella: "Me encantan las hamburguesas y las patatas fritas, que pediré con una pinta de cerveza".

"En Estados Unidos, mi comida favorita es una hamburguesa doble de trufa: viene con fondue de queso con trufa, alioli de trufa y glaseado de trufa", explica.

Además, Robbie también ha hablado sobre su ritual para desconectar tras un lago día de trabajo: "Siempre me ha resultado difícil desconectarme e irme a dormir al final del día, especialmente si he estado trabajando, así que hago que mi habitación sea lo más agradable posible para dormir"

"Me pondré una mascarilla, encenderé unas bonitas velas perfumadas y pondré música relajante. Y si he tenido un día particularmente difícil, me preparo un baño con muchas burbujas y disfruto de una cerveza fría mientras me remojo", continúa diciendo.

En cuanto a su dieta habitual comenta: "El desayuno suele ser papilla, y durante la mañana tomaré un batido que aumenta la inmunidad. Normalmente comeré una ensalada de pollo para el almuerzo y para la cena comeré un filete de atún con batata".

"A lo largo del día, bebo té, he estado obsesionado con él desde que viví en el Reino Unido", añade.

También ha hablado sobre sus rutinas de ejercicios: "Encontré las sesiones de boxeo y la práctica de lucha para 'Suicide Squad' realmente divertidas, pero rápidamente me di cuenta de que no era tan fan de levantar pesas.".

Aunque explica que cuando no se está preparando para un papel prefiera hacer el deporte que a ella le gusta personalmente: "Cuando no me estoy preparando para un papel, prefiero hacer los entrenamientos que realmente me gustan, como clases de baile o jugar al tenis con amigos. También me interesé mucho en Pilates cuando me mudé a Los Ángeles [en 2013] y siempre me siento mucho mejor después de un buen estiramiento".

En la entrevista Margot Robbie también ha comentado sobre cómo fue su experiencia con Quentin Tarantino en 'Érase una vez en... Hollywood', la última película del cineasta donde dio vida a Sharon Tate y compartió protagonismo con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Así, Margot ha revelado que deseaba con todas sus ganas trabajar con Quentin antes de ser elegida para la película por lo que decidió escribirle una carta directamente. Si quieres saber más sobre lo que ha dicho al respecto puedes verlo en el vídeo de arriba de la noticia.

