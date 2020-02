Margot Robbie amaña los test de 'Harry Potter' para pertenecer a la casa que ella quiere

Margot Robbie es toda una potterhead. Después de ir a ver la obra de teatro en Londres 'Harry Potter y el Legado Maldito', como una buena seguidora, ahora la actriz ha confesado a qué casa le gustaría pertenecer en el mundo mágico.

En una entrevista con ELLE, cuando le comentaron sobre su pasión por Harry Potter, la interprete decía: "podría hablarte de Harry Potter durante todo el día". Después, cómo no, cayó la pregunta de a qué casa le gustaría pertenecer, a lo que la actriz confesaba su pequeño secreto.

"Estaría en Gryffindor, obviamente... Pero amaño por completo mis respuestas [en el test Pottermore]. Te podría decir qué respuestas me van a meter en Gryffindor, y por eso respondo así. Aunque pienso que estaría en Gryffindor igualmente, pero manipulo el test definitivamente a mi favor", confesaba Robbie.

La actriz también compartía qué Patronus tendría: "Mi animal espiritual sería un mono. Porque tengo los brazos muy largos y me gusta estar en lo alto. Me siento muy cómoda en lo alto de un árbol y también debajo del agua. Ahí es donde realmente me relajo. ¡Pero no me gustaría que mi Patronus fuera un mono! Sin embargo, sería ese sin duda".

Margot Robbie tiene tal obsesión con Harry Potter que en otra entrevista, con Jimmy Kimmel, confesó que de pequeña le mentía a su madre diciéndola que veía mal para que la dejara ponerse gafas. "Todo era para parecerme a Harry Potter", decía la actriz.

Sin lugar a dudas, entre los famosos de Hollywood que se declaran potterheads, Margot Robbie se encuentra en el puesto número 1.