El maravilloso consejo de Morgan Freeman para cualquier actor que quiera interpretar a Dios

Morgan Freeman, conocido por interpretar al todopoderoso en 'Como Dios' y 'Sigo como Dios' ha confesado cuál es el truco que sigue él para enfrentarse a este gran papel. Lejos de los métodos extremos de Jared Leto para interpretar al Joker o incluso Robert De Niro, con su obsesión por el detalle que le llevó a tatuarse el cuerpo para 'El Cabo del Miedo', Morgan Freeman ha afirmado que él sigue un proceso mucho más sencillo.

"Dios no es difícil de caracterizar, si quieres saber la verdad sobre el asunto. La gente dice "Has interpretado a Dios, ¿cómo te has preparado para ello? ¿Yendo a la iglesia, tal vez?" No. Leyendo el maldito guión, así es como te lo preparas", asegura el actor.

Con este simple pero acertado consejo, Morgan Freeman deja atrás los elaborados y, a veces patéticos, procesos de actuación que llevan a cabo algunos actores para centrarse en lo que realmente hay que hacer: leer el guión.

El actor estrena el próximo 2 de septiembre el remake de la famosa cinta de 1960, 'Ben-Hur'. Diridigo por Timur Bekmambetov, la película narra la historia de Judah Ben-Hur, un noble de Jerusalén que, acusado de traición, será despojado de su título, separado de su familia y tendrá que vivir como un esclavo. Cuando finalmente consigue volver a su tierra, decidirá buscar venganza y reclamar lo que le pertenece.