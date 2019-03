'Máquina de Guerra': Netflix lanza el tráiler en español de su próxima película con Brad Pitt

Netflix ha decidido apostar fuerte por el cine como así quedó reflejado durante el pasado 2016, donde llegó a estrenar hasta 16 películas originales. Incluso ya saben lo que es pisar la alfombra roja de los Oscar y llevarse una estatuilla, galardón que les fue otorgado por su corto documental The White Helmets.

En esta ocasión se aventuran con 'Máquina de Guerra', película que dirige David Michôd ('Animal Kingdom') y que protagoniza Brad Pitt en el papel de general Stanley McChrystal. La película está basada en el libro "The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan", del periodista Michael Hastings. Allí se relatan los hechos acontecidos durante todo el mes que acompañó al General Stanley y sus tropas en 2010.

Fotograma 'Máquina de Guerra' | seestrena.com

'Máquina de Guerra' es una comedia satírica donde se habla de los intereses políticos, las alianzas y las relaciones con Washington, todo ello en medio del conflicto médico. Al reparto se le suman otros actores de renombre como Ben Kingsley, Tilda Swinton o Will Poulter.

¿Dará Netflix la talla con esta nueva entrega? Puedes descubrirlo a partir del próximo 26 de mayo.