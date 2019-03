"Manuel Sirgo me ha jurado por sus hijos que él no colgó las cintas"

Carlos Iglesias, director de Ispansi, ha mostrado su decepción en Onda Cero tras enterarse de la noticia de que su película se subió a la red tan sólo un día después de su estreno. Este jueves, Manuel Sirgo, miembro de la Academia y ganador de un Goya, fue detenido por haber realizado estas subidas de películas que tan sólo los académicos tenían en su poder.

"Manuel Sirgo me ha llamado compungido y me ha jurado por sus hijos que no ha hecho absolutamente nada", ha asegurado Iglesias, quien dice confiar plenamente en su palabra porque "sabe lo que cuesta sacar un trabajo adelante". "Dice que fue una persona de su confianza, de la productora que tiene, quien tuvo acceso a su ordenador y le robó la clave para llevar a cabo esa subida", ha afirmado el director.

Además, ha querido desligar esta medida con la Ley Antipiratería: "Es una investigación normal, creo que no tiene nada que ver ni es la primera medida de la Ley ni nada de eso".