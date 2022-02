Tom Cruise y los rumores de su mal temperamento siempre han estado ahí. La última muestra de su fuerte carácter la dio el año pasado, cuando se filtró un audio del rodaje de 'Misión: Imposible 7' en el que sermoneaba al equipo de una forma muy enérgica.

Ahora ha sido Eileen Berlin, su primera mánager, la que ha decidido hablar de su propia experiencia con el actor en una entrevista para el Daily Mail en la que lo ha contado todo, todo.

Berlin y Cruise se conocieron cuando el actor tenía solo 18 años y firmó un contrato para que la mujer fuera su representante. Como en aquel momento no tenía dinero para alquilar su propia casa, se fue a vivir con Eileen y su marido a su piso de Nueva York.

Y es que en aquellos primeros años de carrera de Tom Eileen fue para él como una "madre sustituta". Recuerda que era "dulce, respetuoso y educado en extremo" y "siempre se dirigía a mí como 'señora' y a mi marido como 'señor'".

Pero Tom tenía también otra cara, que comenzó a mostrar cada vez con más frecuencia. "Tommy tenía un terrible temperamento. Albergaba mucha ira hacia su padre. Estaba de mal humor y se enfadaba con un chasquido de dedos. Era como si algo estuviera ardiendo sin llama y hervía y explotaba de repente. Lo atribuí a su inseguridad".

El propio actor ha hablado en alguna ocasión de la difícil relación con su padre, Thomas Cruise Mapother III, en el pasado. Cuando Cruise tenía 12 años, su madre dejó a su padre y se llevó a su hermana con ella. Sus padres se divorciaron ese mismo año. Le dijo a la revista Parade en 2006 que su padre era "un matón y un cobarde".

"No soy un ídolo adolescente"

Uno de los pasajes de los primeros años de la carrera de Tom Cruise que también ha recordado la mánager retrata la forma en la que él mismo se veía con solo 19 años. Por su 19 cumpleaños la mujer le dio un álbum lleno de artículos sobre él de revistas para adolescentes. Su respuesta no fue la que esperaba: "Me gritó: 'No quiero estar en las revistas para adolescentes'. Me dijo que se consideraba un adulto, no un ídolo adolescente. Me tiró el álbum con fuerza y ​​me golpeó en la mejilla". La mánager sentencia que "lo que nunca he visto es una muestra real de felicidad en Tommy".

"Siempre fue muy, muy ambicioso, muy, muy decidido a ser una estrella. Y eso lo convirtió en un perfeccionista. Eso es lo que lo impulsó cuando lo representé y estoy seguro de que eso es lo que lo motiva ahora", concluye Berlin.

Seguro que te interesa:

La razón por la que Tom Cruise nunca volverá a trabajar con Brad Pitt