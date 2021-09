La maldición continúa: 'Misión Imposible 7' vuelve a retrasar la fecha de estreno

Tom Cruise ha sufrido últimamente muchos problemas para continuar adelante con el rodaje de 'Misión Imposible 7'. Desde que las grabaciones de la película sufrieran varios parones debido al COVID-19 y la posterior bronca de la estrella a sus compañeros de rodaje, parecía que todo empezaba a ir viento en popa.

Pero todo apunta a que 'Misión Imposible 7' es un proyecto que está maldito y es que hace honor al nombre de la película. Desde Paramount han confirmado que la película se ha vuelto a retrasar y esta decisión se ha tomado debido a que la nueva entrega de 'Top Gun' se ha retrasado también.

Desde que comenzase a rodarse a principios de 2020 la película se ha ido retrasando poco a poco debido a la crisis del COVID-19. La película tenía previsto estrenarse en julio de 2021 y desde entonces se movió la fecha hasta en dos ocasiones. Según informa Aaron Couch de The Hollywood Reporter, los fans de 'Misión Imposible' tendrán que esperar hasta el 30 de septiembre de 2022.

Otro imprevisto en el rodaje de 'Misión Imposible 7'

Esta claro que si al final terminamos disfrutando de 'Misión Imposible 7' nos podremos dar con un canto en los dientes, porque la película de Tom Cruise es un quebradero de cabeza para el actor. Desde que comenzasen a rodar en 2020 han sufrido varios retrasos por el COVID-19, Tom se ha visto obligado a aterrizar su helicóptero en un jardín de una familia británica y ahora se suma otro problema más.

Parece ser que, durante el rodaje de la película, Tom Cruise ha regresado al hotel en el que se está hospedando en Reino Unido y se ha encontrado con una sorpresa para nada agradable. Y es que al actor le han robado el coche, según cuentan las autoridades el asaltante ha tomó posesión del oa través de un clonador de frecuencias que imitaba la llave digital del coche.

Por suerte han encontrado el BMW de Tom rápidamente eso sí, estaba completamente vacío dejando unas grandes pérdidas puesto que el actor tenía dentro del coche parte de su equipaje.

