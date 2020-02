La mágica taza de 'Harry Potter' que se convierte en el Mapa del Merodeador

J.K. Rowling supo compartir con el mundo su inagotable imaginación. Se ganó una legión de fans desde su primera publicación y su universo mágico nunca dejó de crecer. De hecho sigue en expansión gracias a 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'. Lo mejor de todo es que, de vez en cuando, llegan al mundo muggle ciertos objetos que existen en el día a día de Harry y sus amigos. Por lo que toca ir abriendo la caja fuerte de Gringotts y acudir en masa a por esta increíble taza.

Durante 'El prisionero de Azkaban' vimos como Fred y George le enseñaban a Harry el mapa del Merodeador. Gracias a este mapa, los protagonistas de la historia podían saber dónde se encontraban los habitantes de Hogwarts en cada momento. Eso sí, para hacerlo funcionar solo había una frase que funcionaba: "Juro solemnemente que esto es una travesura". No es de extrañar que esta taza funcione de la misma manera.

Sabemos que no puedes aguantar las ganas de tenerla en tu desayuno cada mañana. Nosotros tampoco. Pero deja de temblar porque no hace falta haber recibido la carta de Hogwarts para poder usarla. No necesitarás una varita para descubrir los secretos de la taza, simplemente el calor de tu café mañanero podrá darte el poder de cualquier mago. Pero úsala bien, no queremos enterarnos de que tu mascota favorita es en realidad un peligroso animago.