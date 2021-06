'Animales Fantásticos', la nueva historia creada por J.K. Rowling tras el éxito de la saga mágica de 'Harry Potter', ha pasado por serios problemas.

El principal fue la salida del actor Johnny Depp, quien interpretaba al villano de la saga, Gellert Grindelwald, tras perder el juicio por difamación en la batalla legal contra su exmujer, Amber Heard.

Poco después se anunció que quien sustituiría al actor sería Mads Mikkelsen, más conocido por su aparición en otros proyectos como la serie de televisión 'Hannibal'. Ahora el actor, que se pondrá en la piel de uno de los magos más poderosos del universo Harry Potter, se ha pronunciado sobre el caso de Depp revelando que le "hubiera encantado hablar con él al respecto", ya que las cosas sucedieron muy rápido.

En una reciente entrevista para el medio 'The Times', el actor mencionaba: "Quiero decir, obviamente, iban a hacer la película, y él ya no estaba involucrado. Pero yo no tenía nada que ver en esa pelea".

"Y no sé qué pasó en su vida privada, y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero sabía que el rodaje estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él. Lo habría hecho si hubiese tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco en ese sentido”, aseguraba. "Me llamaron y tenían prisa. Me encantó el guion, así que dije que sí. Y sé que fue controvertido para muchas personas, pero así es como se desarrolla de vez en cuando".

Mikkelsen también mencionaba en qué forma su personaje será diferente a la forma en que Depp lo interpretó y explicó que no se trata de continuar lo que hizo con el personaje.

"Soy fan de Johnny Depp desde que lo vi cuando era joven, y tratar de incorporar su intensidad y su forma de hacerlo en mi trabajo es un fracaso", señalaba. "Tengo que encontrar el mío, porque el suyo es único, y tengo que dejarlo así y encontrar un camino diferente".

Si todo continúa ahora según lo previsto, 'Animales Fantásticos 3' verá la luz el próximo año 2022.

Seguro que te interesa:

'Animales Fantásticos 3': La escena de lucha de Scamander y Grindelwald que ha costado semanas de rodaje con Mads Mikkelsen