Mads Mikkelsen habla sobre sus primeros días en el rodaje de 'Animales Fantásticos 3' tras sustituir a Johnny Depp

Mads Mikkelsen ha arrojado cierta luz sobre la nueva producción de 'Animales Fantásticos 3'. El actor, que finalmente fue el elegido para sustituir a Johnny Depp en la famosa saga mágica, ha vuelto a manifestar sus impresiones acerca de su situación en el proyecto.

En una entrevista para AP Entertainment, preguntaron a Mikkelsen por su primer contacto con la película y, por supuesto, con la repentina salida de su predecesor en el papel. "Aquí está todo genial. Llevo una semana y son fantásticas personas. David Yates es un agradable y maravilloso director, así que estoy realmente bien", confesaba en relación a su primer contacto con el rodaje.

En cuanto a su relación con Johnny Depp, el actor fue cuestionado acerca de si se había puesto en contacto con él para preparar el personaje. La respuesta fue tajante: "No, no le conozco. Le conocí una vez. Desearía tener su número de teléfono, pero desafortunadamente ese no es el caso".

En cuanto a la forma de trabajar el personaje de Grindelwald, Mikkelsen reconocía que tendría que trabajar en armonía respecto al trabajo de Depp y su propia aportación. "El único enfoque que puedo tener es conectar el puente entre lo que él hizo y lo que voy a hacer y luego veremos qué aterriza".

La tercera entrega de 'Animales Fantásticos' no llegará a los cines hasta el 15 de julio de 2022. Entre tanto, la expectación por saber cómo se irá configurando la cinta y, en concreto, el papel de Grindewald, desatará sin duda los debates entre los fans de la saga.

