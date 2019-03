La madre de Kristen Stewart se estrena como directora

¿Una nueva entrega en la telenovela ‘Kristen vs. Pattinson’? No, en este caso, la relación de la noticia con los chicos de Crepúsculo es familiar. La madre de ella, Jules Stewart debuta como directora. No es que el mundo del cine le sea un ajeno: lleva trabajando como ayudante de script desde los años 80.

'K-11' es la película, de la que también ha escrito el guion, con la que se estrena como realizadora. Y para el que se lo esté preguntando, no, Kristen Stewart no interviene en la cinta. Seguramente haya influido el que se trate de un durísimo drama carcelario.

La película está protagonizada por Goran Visnjic, quien interpreta a un productor de discos que termina en la cárcel después de una noche de desparrame con alcohol y drogas. El problema será que no termina en una celda cualquiera: acabará en el bloque 'K-1’, la unidad dedicada a los homosexuales y transexuales.

En el tráiler ya podemos intuir que su estancia no será nada agradable. La película es ficción, pero el módulo K-11 existe. Es una de las unidades especiales de la cárcel de hombres de Los Ángeles.

Alguno estará pensando, ¿otro padre de celebridad que aprovecha el tirón mediático de su hija? Puede, pero ¿lo importante no es tener talento? La película ya tiene distribuidora para Estados Unidos. Para saber si llega a España habrá que esperar.

¿Qué os parece el tráiler?