La madre de Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris, celebra 31 años de sobriedad tras su adicción a la heroína

Adrienne Banfield-Norris, más conocida como Gammy Norris, celebró esta semana un día muy especial en su lucha contra la adicción. La madre de Jada Pinkett Smith cumplió más de 30 años de sobriedad tras décadas consumiendo drogas.

La copresentadora del programa 'Red Table Talk', quiso compartir unas sinceras palabras a través de sus redes sociales sobre su largo camino hacia una vida sana, aunque ese camino no siempre ha sido fácil.

Una lucha de 31 años

Adrienne Banfield-Norris comenzó explicando que había salido a tomar el aire para disfrutar de la tranquilidad para disfrutar de esa fecha tan especial, "hoy es mi aniversario, mi día limpio. 31 años, día a día". Gammy Norris hizo hincapié en la importancia del mantra de la rehabilitación: "día a día". Día tras día ha conseguido sumar 31 años de sobriedad.

Este largo proceso, sin embargo, no ha sido nada fácil. "Pasé muchos años en un círculo vicioso de adicciones, dejándolo y recayendo una y otra vez, intentando recuperar mi vida", comenzó diciendo Adrienne. "Para mí la lucha significa rendición. Cuando nos damos cuenta de que ya no podemos funcionar como seres humanos ni con drogas ni sin ellas, todos nos enfrentamos al mismo dilema. Esa rendición fue el comienzo de mi nueva vida".

Su relación con Jada Pinkett

Adrienne Banfield-Norris habla claramente de su lucha contra las drogas, de hecho, ya comentaron el tema en un episodio del programa, 'Red Table Talk', junto a su hija, Jada Pinkett Smith, quien confesó que "no me enteré de que mi madre era adicta a la heroína hasta que yo era adolescente". También confesó que el tema de las adicciones era algo que estaba muy presente en su familia: "El alcoholismo y la adicción a las drogas atraviesan mi familia y he tenido mis propias adicciones que tuve que superar".

