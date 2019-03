'Machete' tendrá que hacerle frente a los pechos asesinos de Sofía Vergara

El nuevo tráiler de la película dirigida por Robert Rodríguez parece no tener límites. Según nos muestra el avance titulado 'Red Band', no sólo veremos en la pantalla al mercenario mexicano dar de baja al líder de un cartel de drogas, si no que también a Sofía Vergara convertirse en una peligrosa villana que dispara con los pechos.

Además de la actriz de 'Modern Family', otra estrella televisiva que participa en la cinta es el polémico Charlie Sheen, que por si fuera poco, encarna al presidente de los Estados Unidos. Junto a ellos también están Lady Gaga, Michelle Rodríguez, Jessica Alba, Antonio Banderas, Amber Heard, Vanessa Hudgens y como el gran villano, Mel Gibson.

'Machete Kills' aterrizará en las salas norteamericanas el próximo 11 de octubre, sin fecha concretada para España.