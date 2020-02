El niño prodigio más recordado de Hollywood, Macaulay Culkin, ha vuelto al ojo público a su manera y a sus 39 años ha reflexionado sobre su vida y experiencias como actor infantil.

En un honesto reportaje con Esquire, Culkin ha vuelto a abordar su amistad con Michael Jackson y se reafirma tras la polémica que generó el documental 'Leaving Neverland'.

"Mira, voy a empezar con la frase -no es una frase, es la verdad: Él nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada. [...] Si tuviera algo que decir, lo haría. Ahora es un buen momento. Pero no".

Entonces Culkin continúa relatando una "buena historia de Michael Jackson que no tiene que ver con él".

"Me encontré con James Franco en un avión. Nos habíamos cruzado dos o tres veces a lo largo de los años. Le saludé con la cabeza mientras subíamos las maletas. 'Hey, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti?'. Y fue justo después de que el documental de 'Leaving Neverland' se estrenara, y va y dice, 'Bueno, ¡ese documental!'. Y nada más. Yo estaba en plan, 'ajam'. Silencio. Y entonces dice, '¿Bueno entonces qué te parece?' Y me giré y le dije, '¿Quieres hablar tú sobre tu amigo muerto?', y él tímidamente respondió 'No, no quiero'. Así que dije, 'Guay tío, me alegro de verte'". Y así terminó su interacción.

Culkin también demuestra hasta qué punto es consciente de su imagen mediática y de lo poco que le afecta.

"La gente presupone que estoy loco, o que soy un chiflado o que estoy dañado. Raro. Roto. Y hasta hace un año o dos, realmente no me he mostrado de ninguna manera. Así que lo puedo entender. Pero también es en plan, 'ok gente, parad de sorprenderos tanto con que esté relativamente cuerdo".

· · ·

Seguro que te interesa

Macaulay Culkin vuelve a estar 'Solo en casa' 28 años después de su estreno