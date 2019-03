Macaulay Culkin habla de los abusos de su padre y su relación con Michael Jackson

Macaulay Culkin, el que fuera el niño actor más reconocido de los 90 se ha sincerado en el podcast WTF with Marc Maron sobre cómo fue su infancia siendo "una de las personas más famosas del planeta con diez años".

La estrella de 'Solo en casa' cuenta que sigue sin tener ningún tipo de relación con su padre, Kit Culkin, que también fue actor antes de manejar la carrera de su hijo.

"Iba dando vueltas por el país encerrado en una habitación con un hombre al que no le gustaba. Todo lo que intentó hacer en la vida, yo lo superé antes de tener 10 años. Era un hombre malo. Era abusivo. Física y mentalmente. Te puedo enseñar las cicatrices. Simplemente era un tío malo y abusivo (...) Mi padre estaba celoso de mí. Me amenazaba con cosas como 'hazlo bien o te pegaré'".

La vida de Culkin cambió cuando sus padres se separaron y pudo tener algo de independencia. "Fue lo mejor que me ha pasado nunca. Ahora podía alejarme del negocio. Podía decirles 'Espero que hayáis conseguido todo el dinero que queríais, porque no va a haber más por mi parte'".

Macaulay Culkin junto a Michael Jackson | GTRES

Macauly Culkin se emancipó de sus padres a los 15 años y los demandó por los daños causados. Michael Jackson se convirtió en una figura fundamental en su vida.

"Éramos muy amigos. En realidad fuimos mejores amigos durante un tiempo mientras crecía. Era una amistad verdadera. Le gustaba mi juventud. Le gustaba comportarse como un niño y estar con ellos, y nunca me pareció raro. No era nada incómodo. Era simplemente su forma de ser. Le admiraba por quién era. No estaba encaprichado con él. Éramos amigos".

Ahora, Culkin vive entre París y Nueva York y lleva la vida tranquila que no tuvo mientras crecía. "Soy una persona de 30 y pico retirada que se pasea con una baguette bajo el brazo. Tengo una buena vida".