Macaulay Culkin saltó a la fama en 1990 siento solo un niño cuando protagonizó el clásico navideño 'Solo en casa'. En los años posteriores el actor apareció en éxitos familiares como 'Mi chica', 'El Buen Hijo', 'Niño Rico' o la propia secuela de la cinta que le llevó a la fama, 'Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York'.

Culkin tuvo una época de éxito que le llevó a ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, un dinero que nunca llegó a ver por la codicia de sus padres. Después de esta época de popularidad, el actor optó por un perfil bajo y alejado de las superproducciones. En los últimos años solo ha tenido unos pocos papeles en películas y series de bajo presupuesto.

Pero ahora parece que Culkin ha vuelto con fuerza, y es que Ryan Murphy, el creador de 'American Horror Story', ha confirmado que contará con el actor para la décima temporada de la serie. Esto ha sido toda una sorpresa para los fans de la serie, que han hecho que su nombre sea Trending Topic en Twitter, con lo que el actor se ha despertado y ha preguntado: "Me acabo de despertar y he visto que soy Trending Topic ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Me he muerto otra vez?"

