El actor Luis Tosar, por su papel de 'Malamadre' en el filme 'Celda 211', de Daniel Monzón, es candidato a mejor actor en los Premios de Cine Europeo (EFA), en una edición en la que la película de producción española 'El secreto de sus ojos', del argentino Juan José Campanella, opta a mejor película. Es el cineasta Roman Polanski, con el filme 'El escritor', el que parte como favorito con siete nominaciones, incluidas mejor película, director, guión y actor para Ewan McGregor, a los Premios del Cine Europeo, cuyas candidaturas de la 23 edición se han dado a conocer hoy en el marco del Sevilla Festival de Cine Europeo.



La Academia de Cine Europeo, que este año entregará sus galardones el 4 de diciembre en Tallín (Estonia), ha querido reconocer el trabajo del cineasta polaco, que compite por la mejor película con la hispano-argentina 'El secreto de sus ojos', de Campanella; la francesa 'De dioses y hombres', de Xavier Beavois; la producción de Israel, Alemania y Francia "Líbano", de Samuel Maoz, con cinco candidaturas, y la alemana "Soul Kitchen", de Fatih Akin. Junto a Luis Tosar forman el grupo de candidatos a mejor actor Ewan McGregor por "El escritor", Elio Germano por su papel en "La nostra vita" y George Pistereanu por "If I want to whistle, I whistle", y en el apartado a mejor actriz figuran Zrinka Cvtesic, Sibel Kekilli, Lesley Manville, Sylvie Testud y Lotte Verbeek. El también español Daniel Monzón con el texto de "Celda 211" competirá por el premio al mejor guión con Polanski y "El escritor", Samuel Maoz y "Líbano", y Radu Mihaileanu y "El concierto", y otra producción española, que dirige Carlos Saura, "Io Don Giovanni" optará al mejor diseño de producción junto a "El escritor" y "The temptation of ST.Tony". Los 2.300 miembros de la Academia del Cine Europeo han tenido que elegir entre los 45 filmes finalistas y para esta edición han decidido que la fotografía de las películas "Líbano", "De dioses y hombres", "How I ended this summer" y "Honey" opten al premio especial que lleva el nombre del fotógrafo Carlo di Palma.



A la mejor edición optan "Carlos", de Luc Barnier y Maurion Monnier; "Líbano", de Arik Lahav-Leibovich, y "El escritor", de Hervé de Luze. El cineasta Stephen Frears ha sido el encargado de dar a conocer el grupo de películas candidatas a mejor banda sonora, premio al que optan Ales Brezina por "Kawasakiho Ruze", Pasquale Catalano por "Mine vaganti", Alexandre Desplat por "El escritor" y Gary Yershon por "Another Yershon". Se han encargado de leer las candidaturas los actores Luis Tosar y Ursula Antoniak, los cineastas Isabel Coixet, Stephen Frears, Adriana Chiesa y Vicente Aranda, y el director de fotografía Carlo di Palma, entre otros, y han asistido al acto el director del Sevilla Festival de Cine Europeo, Javier Martín-Domínguez, y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Ha sido el nuevo director del Instituto de Cinematografía (ICAA), Carlos Cuadros, el encargado de adelantar que este año, por primera vez, Canal Plus transmitirá la gala de entrega de estos galardones. Pocos detalles se conocen de cómo será la gala que se celebrará el 4 de diciembre en Tallín, tan sólo que el presidente de la Academia de Cine de España, Alex de la Iglesia, entregará uno de los galardones.