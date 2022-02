'Un lugar tranquilo' ya prepara su tercera parte con John Krasinski y tiene fecha en el calendario

Las conversaciones sobre una tercera parte de 'Un lugar tranquilo' llevan gestándose desde antes del estreno de 'Un lugar tranquilo 2', que se vio afectado por la pandemia.

El universo creado por John Krasinski, que ha probado ser un célebre director además de actor, seguirá explorándose y ahora se ha confirmado que la tercera película está en marcha.

El propio Krasinski ha revelado a Deadline que está desarrollando el film y que llegará a los cines en 2025.

Aunque la espera será dura para los fans, la razón también es un motivo de alegría pues se debe a los problemas de agenda de Krasinski, que prepara también una película donde se volverá a reencontrar con Steve Carell tras 'The Office', 'IF'.

El proyecto será también una idea original de Krasinski en la que Jim Halpert y Michael Scott compartirán pantalla de nuevo para deleite de los fans.

La trama explorará más de la supervivencia de la familia Abbott después de que la segunda parte revelara también el origen de la catástrofe en el planeta con la llegada de los monstruos.

'Un lugar tranquilo 2' retomó la historia tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, donde la familia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) debían enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchaban en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dieron cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena.

John Krasinski puso su "matrimonio en juego" por esta escena de 'Un lugar tranquilo 2'

John Krasinski, la espectacular escena de acción que supo que le iba a meter en problemas con Emily Blunt: "Esa escena es tan auténtica, creo que puse mi matrimonio en juego cuando la puse en ese coche", cuenta en unas declaraciones del podcast 'ReedBlend'.

"Es verdad. Cuando le estaba explicando todo lo que iba a pasar en esa escena, y le dije: 'Vas a golpear a este doble'. Ese coche va a pasar a un metro. Y después este bus va a ir a 65 kilómetros por hora'. Le cambió la cara y me dijo, 'No, ¿verdad?' y yo le dije, 'No, no, el bus va hacia ti a 65 km hora. Es un bus real. Y ese bus se choca con el coche, y todo eso es real".

Krasinski cuenta cómo su mujer rechazó grabar más de una vez la escena: "Le dije a Emily, '¿Quieres hacer una prueba?' Y ella es increíble. Dijo, 'No, solo ponme en el coche'. Y así grabamos esa escena, que era su primera escena en la película. Así que realmente es ella diciendo, 'Jesús' y 'Dios mío, dios mío'. Porque no tenía ni idea. Es como montarse en la mejor montaña rusa de tu vida. Esa fue la primera escena que grabamos".