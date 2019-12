Después de que se anunciara a bombo y platillo la vuelta de 'High School Musical' en formato serie con 'High School Musical: The Musical: The series' los nostálgicos fuimos conscientes de que, a pesar de que no tendríamos a los míticos protagonistas Gabriella Montez o Troy Bolton (Zac Efron) entre otros, podríamos ver historias similares en el instituto East High.

'High School Musical: The Musical: The series', como es obvio, hace algunos guiños a las películas, pero deja claro desde un principio que no es una sucesión de las trilogías. De hecho, en la serie reconocen la existencia de 'High School Musical', pero simplemente como una ficción que fue rodada en el pasado en ese mismo instituto. Por lo tanto, los personajes y las tramas son totalmente nuevos y están fuera de lo que quizá podríamos esperar.

Eso sí, en uno de los episodios de la primera temporada podemos saciar nuestra vena melancólica, ya que aparece Lucas Grabeel, Ryan en la mítica trilogía. Y, además, quien interpretara al hermano de Sharpay Evans en la ficción, ha respondido en Deadline a una de las grandes incógnitas de la saga: ¿Ryan era gay?

Grabeel ha explicado que Ryan era un personaje mucho más complejo de lo que podríamos percibir por meros prejuicios. Hace hincapié en su amor por el arte dramático, el baile y sus sombreros de colores, pero aclara que "también le gustaban Kelsey y Zeke". Además ha dicho que "Ryan no tenía una etiqueta porque no estaba preparado para ello. Él aún estaba conociéndose a sí mismo y a la gente y tratando de averiguar en qué lugar del mundo encajaba".

