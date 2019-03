Los emotivos mensajes de despedida de Joss Whedon y Sarah Michelle Gellar a Luke Perry, compañero de 'Buffy Cazavampiros'

La muerte de Luke Perry ha sacudido a Hollywood y numerosos compañeros de profesión han querido dar un último adiós al mítico actor en redes sociales.

Entre ellos el cineasta Joss Whedon, que trabajó con él en la película 'Buffy Cazavampiros', cinta de 1992 que hizo posible después la legendaria serie de Sarah Michelle Gellar. Ambos han dedicado estos mensajes a Perry:

"La primera vez que conocí a Luke Perry hablamos sobre el tipo de película que queríamos que fuese 'Buffy'. Le pregunté si alguna vez había visto 'Near Dark' y me miró en plan CÓMO SE ATREVE SEÑOR y supe que nos llevaríamos bien. Divertido, comprometido y siempre amable. No debería haberse ido", contaba Whedon en Twitter.

Por su parte, la actriz de 'Buffy' añadía en Instagram:

"Toda mi experiencia en el instituto estuvo marcada por Brenda y Dylan. Ahora tengo que sostener la mano de mi querida amiga Shannen Doherty mientras llora la pérdida de Luke Perry. Así no es como tenía que pasar. Espero que su familia sepa todas las vidas que influenció".

Luke Perry se convirtió en un ídolo adolescente gracias a su papel de Dylan en 'Sensación de Vivir', y actualmente era uno de los protagonistas de la serie de The CW, 'Riverdale'.