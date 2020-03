'Harry Potter' marcó un antes y un después en la historia de la televisión y también la vida de una generación entera. Los libros de J.K. Rowling fueron llevados a la televisión hace más de diez años y la historia sigue calando aún entre sus fans.

Años después de la última película, hicieron la precuela 'Animales Fantásticos' donde aparece, entre otros personajes, el querido Albus Dumbledore. Sin embargo, los fans siguen pidiendo que cuenten la historia de otro temido personaje: Lord Voldemort.

Y Warner Bros. podría haberles escuchado, ya que tal y como asegura el portal We got this covered, la productora estaría preparando una película basada en su infancia y las razones por las que se convirtió en el mago más tenebroso del mundo, ¡ya tendrían al actor que le daría vida! Dale al play al vídeo para descubrir de quién se trata.

...

Seguro que te interesa...

Daniel Radcliffe resuelve uno de los grandes misterios de Voldemort en 'Harry Potter y la piedra filosofal'