Woody Allen: "Hacer películas me ha salvado la vida"

Alfombra azul -no podía ser de otro color- lluvia, paraguas, una estrella presente y un director ausente.

Así se estrena en Londres 'Blue Jasmine': la nueva película de Woody Allen retrata a una arruinada y engañada millonaria.

Su marido es un financiero estafador y encarcelado, que acude a casa de su humilde hermana sin querer afrontar la realidad.

"Todo el mundo se engaña de alguna u otra forma -dice Woody Allen-. En el caso del personaje de Cate Blanchett se engaña de forma desquiciante, lo que le provoca una terrible destrucción"

"Hay una gran tradición en el drama americano sobre este tipo de engaños, sobre todo en personajes femeninos. Personajes que eligen la fantasía sobre la realidad, y eso hace que pierdan la cabeza", apunta Cate Blanchett.

Blanchett -para muchos su papel huele a nominación al Oscar- es la primera vez que trabaja con Allen.

El director, con 'Blue Jasmine' ha logrado ya en Estados Unidos su mejor taquilla y éxito -merecido- entre la crítica. A España llega en noviembre.

Hacer cine -prepara su película número 49 -nes su particular terapia. "Me ha salvado la vida hacer películas, es muy terapéutico. Me ayuda a tener mi mente desconectada, a no pensar en otra cosa. Si no hiciera esto, lo que probablemente haría sería intentar tocar música...pero no soy muy bueno tocando".

Woody Allen recibirá en los próximos Globos de Oro un premio a toda su carrera. Típico de él, quizá se quedé en su club tocando el clarinete.