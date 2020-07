La teoría de 'Thor: Love and Thunder' que revela cómo Loki tendrá un papel clave en la nueva entrega

Thor ha hecho historia y se ha convertido en el primer superhéroe del Universo Marvel en tener su cuarta película en solitario, 'Thor: Love and Thunder'. Pero esta no es la única noticia que trae su regreso; Natalie Portman va a recoger el testigo de Thor en su versión como mujer, aunque aún no se sabe cómo se desarrollará esta idea en la película.

Sin embargo, una teoría que se centraría en Loki y en su huida con el teseracto en 'Vengadores: Endgame' podría explicar su participación en la película y la forma en que Jane Foster (Natalie Portman) habría llegado a ser "Thor mujer". Tienes toda la información sobre esta teoría en el vídeo de arriba.

