Gracias a la película 'Gold', Matthew McConaughey ha vuelto a la lista de actores que tienen que experimentar cambios radicales en su cuerpo para poder interpretar a un personaje. En este caso concreto, Matthew tuvo que ganar hasta 21 kilos solo para ponerse en la piel del hombre de negocios Kenny Wells. Pero, ¿cómo ha hecho para engordar tanto en tan poco tiempo?

"Engordar fue fácil y divertido. Comía hamburguesas, cerveza, todo lo que quería", ha señalado McConaughey en una entrevista a ET Canada. "Disfruté metiéndome en la piel de Kenny, de repente me miré al espejo y pensé 'Has engordado mucho, McConaughey'", bromeaba el actor, aunque lo que vino después de engordar tanto seguro que no le hizo tanta gracia.

Y es que después del rodaje de 'Gold' y de haber engordado tanto, Matthew tuvo que volver a adelgazar a un ritmo igual de rápido y violento. "Ayuné durante 10 días solo para poner en marcha mi cuerpo", señala el actor estadounidense. Desde luego su dedicación a la hora de prepararse físicamente es de admirar, pero tampoco hay que pasarse, no vaya a tener un susto...

